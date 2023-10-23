14家金控9月獲利全數出爐，由於工作天數較少，僅2家金控單月獲利逆勢較上月成長，整體前3季獲利達3,394.38億元，年增率達8.3％，今年獲利有機會挑戰歷史次高，突破4,000億元大關。

若與去年全年相比，富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、開發金（2883）、玉山金（2884）、國票金（2889）等7家金控累計前3季獲利，已超越全年一整年。

已有10家每股獲利（EPS）超過1元，依序為富邦金4.94元、國泰金3.78元、中信金2.44元、兆豐金1.92元、元大金（2885）1.85元、第一金1.40元、永豐金（2890）1.29元、華南金（2880）1.24元、開發金1.05元、玉山金1.04元；其中開發金今日收盤價11.55元，為上述金控中唯一股價1字頭。

金控雙雄富邦金、國泰金前3季已賺贏去年，富邦金更一舉囊括9月單月、累計前3季、每股獲利等三冠王，中信金前3季獲利也改寫歷史同期新高，兆豐金則累計獲利年增近一倍。

國票金（2889）自結9月稅後純益0.83億元，前3季稅後獲利15.94億元，年增32.94％；元大金前3季稅後純益235.32億元，年成長超過兩成；永豐金、華南金前3季獲利均年成長逾21％，第一金累計獲利年增15.8％。

開發金前3季獲利超越去年全年、玉山金累計獲利創歷年同期次高；合庫金（5880）累計前9月稅後純益149.87億元，較去年同期年減2％；台新金（2887）9月台新創投持有鑽石生技股票評價損失而轉虧；新光金（2888）單月及單季獲利由虧轉盈，自結前9月累積虧損縮小到只有6.83億元。

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