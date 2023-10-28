摩通27日公開的文件顯示，戴蒙及家人計畫將860萬股摩通持股，賣掉其中100萬股。照倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，這只占摩通在外流通股數極小部分，這家全美最大銀行市值超過4,090億美元。

67歲迪蒙2005年起執掌摩通至今，帶領這家華爾街巨頭挺過2008年金融危機，他向來藉由持續買入自家股票展現信心。而今突然出現減持摩通股票的不尋常舉動，引發外界揣測他還會替摩通掌舵多久？是否開始思考下一步？

摩通在文件上提到，迪蒙賣股是基於「財務多元化及稅務規劃」的目的，他「仍相信公司前景非常強勁」。摩通發言人表示，迪蒙目前尚無擴大拋售持股計畫，文件所載也非釋出他準備退休的訊號。

儘管摩通要外界勿對迪蒙出售持股多做揣測，但摩通股價27日仍收跌3.6％，報135.69 美元，與美國銀行、花旗和富國銀行等金融股一同落難。

若照26日收盤價計算，迪蒙明年脫售100萬股持股可獲利近1.41億美元，占迪蒙持股比例不到1成。

迪蒙自擔任執行長以來，摩通股票含股利在內的報酬率達470％，大幅跑贏標普500指數。今年來摩通股價漲1.4％，反觀標指跌18％。

札克斯投資管理公司（ZacksInvestment Management）客戶投資組合經理馬爾伯里（Brian Mulberry）說：「一般而言，執行長或內部人士拋售股票會引發外界憂慮，摩根大通的例子另當別論，因為該行的資產負債表還是很強。」

但富國銀行分析師梅約（Mike Mayo）表示：「這提醒我們迪蒙退休在即，他準備卸下執行長的5年計畫還剩3年半。」