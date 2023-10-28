美國最大銀行摩根大通今天表示，集團執行長戴蒙將於明年出售他持有的部分公司股票，這是戴蒙執掌摩根大通近18年以來首次出脫持股，摩根大通的股價下跌超過3%。

路透社報導，摩根大通集團（JPMorgan Chase）在一份文件中表示，億萬富翁戴蒙（Jamie Dimon）因「財務多元化與稅務規劃」將出售公司股票，並且「仍相信該公司前景非常強勁」。

文件顯示，戴蒙及其家人打算出售其860萬股股票中的100萬股。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，這僅占摩根大通流通在外股數的一小部分，摩根大通的市值超過4090億美元。

戴蒙是說話最具有份量的美國企業領袖之一，他帶領摩根大通度過2008年的金融危機，同時也在今年救援第一共和銀行（First Republic Bank）的行動中發揮重要作用，協助平息幾家地區型銀行倒閉所引發的動盪。

資本市場管理顧問公司Opimas的執行長馬倫齊（Octavio Marenzi）表示，鑒於戴蒙財富集中於公司股票，此次出售持股「完全可以理解」。儘管如此，投資人仍可能視之為不祥徵兆。

馬倫齊表示，「在他（戴蒙）的言論中，他變得更加消極和悲觀」，「看起來不太好，但他們正盡力改善觀感。」

戴蒙10月警告說，「這可能是世界幾十年來最危險的時期」。儘管如此，摩根大通的財報顯示獲利仍增加了35%。

根據「富比世」（Forbes）報導，這位67歲的銀行執行長淨資產估計為17億美元。

摩根大通發言人表示，此次出售持股與領導階層的繼任無關。發言人補充說，戴蒙目前沒有出售更多股票的計劃，但未來可能會考慮。

戴蒙在5月份表示他可能在3到3年半內離職。

由於戴蒙任職時間比預期長，幾位被視為潛在繼任者的高階主管已經離職，轉而前往其他公司發展。

根據昨天收盤價，戴蒙出售持股將獲得近1.41億美元，至於他手上剩餘的股份約為10.7億美元。這次出售將占戴蒙持股比例不到10%。

摩根大通股價下跌超過3%，與美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）和富國銀行（Wells Fargo）等金融同行一起下跌。

持有摩根大通股票的扎克斯投資管理公司（Zacks Investment Management）客戶投資組合經理馬爾伯里（Brian Mulberry）表示：「通常情況下，執行長或內部人士出售股票會引發外界擔憂，但在這種情況不會，因為該銀行的資產負債表仍處於強勢地位。」

富國銀行分析師梅約（Mike Mayo）今天在一份報告中表示：「這提醒我們執行長即將退休，他作為執行長的5年計畫還剩3年半。」

在摩根士丹利（Morgan Stanley）執行長高曼（James Gorman）宣布計劃移交控制權，加上本月稍早奧沙格（Peter Orszag）出任瑞德集團（Lazard）執行長後，華爾街巨頭的繼任計畫成為人們關注焦點。

持有摩根大通股票的軒尼詩基金（Hennessy Funds）投資組合經理艾里森（Dave Ellison）表示：「沒有足夠證據顯示戴蒙很快就不擔任執行長，但考慮這是他執掌公司以來首次出售持股，這次出售激起了有關繼任者的討論。」（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1121028