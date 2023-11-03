台鋼集團旗下特殊合金材料大廠精剛精密科技（1584）受惠於航太與軍工產業市場需求強勁，今年業績亮眼，累計前三季稅後淨利達到2.12億元，每股稅後淨利1.34元，創歷史新高。

精剛在優化產品組合與有利的價格等因素正面影響下，持續繳出營運佳績。精剛第三季合併營收6.79億元，較去年同期增長56.26％，單季營業毛利為0.96億元，單季營業利益為0.49億元，單季稅後淨利0.84億元、年增143.46％，每股EPS為0.49元；累計前三季合併營收19.63億元、年增65.9％，累計營業毛利為2.48億元，累計營業利益為1.26億元，累計稅後淨利2.12億元、年增90.32％，每股稅後淨利為1.34元，均創歷史新高。

精剛表示，近期台幣持續貶值，第三季認列不少兌換收益，推升獲利表現，但精剛獲利走高還是來自於本業。且精剛受惠於歐洲能源危機、疫後航太強勢復甦，國內外市場需求展現明顯補貨動能，除能源及油氣產業產品的銷售提升外，國防與航太產業的業績也貢獻斐然，接單佔比近八成，其中主力產品鎳、鈦合金業績維持穩定增長推升營收，加上近期以巴衝突加劇，強化地緣政治風險意識下，看好軍工需求訂單。另外，精剛自製產線生產能力漸趨穩健，有助於提升生產效能與市場競爭力，對今年全年及明年營運展望保持審慎樂觀態度。

精剛指出，今年以來，精剛積極擴大業務接單，布局高毛利訂單，加速完備製造產能，朝擁有完整的自製產線的佈局規劃；在鈦熔煉廠建置完成正式生產後，可進一歩改善廠內加工製程，生產能力將再次獲得提升，加上縮短產品交期及持續優化品質，助攻利基產品接單，精剛將在全球高端特殊合金國際市場上進一步提升產品競爭力。