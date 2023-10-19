我跟證券分析師葉芷娟、昔日債券天后今日烘焙女王辣媽Shania合開了一場直播，最高在線人數超過1,300人，強友的熱情讓我們都嚇了一跳，也顯示出強友有多企盼如何趁著這波債券危機來危機入市。可惜影音時間太短，也沒有文字來的詳盡，在此補充一些想法在這篇文章中。

複習一下我在這波債券危機中的危機入市策略：

債券就是借據，只要不違約，定期領息，期滿領回本金，是個穩賺不賠的生意，借錢給美國巨頭幾乎萬無一失......但前提是你要買得便宜＋抱得夠久，不要在債券帳面價格低檔時隨意殺出，設法持有到期。價格甜到不行的此刻，正是逢低買的好時機。

為何持有到期很重要？因為這是解決目前債券價格跌到爆的唯一解方。

債券之所以下跌，是因為聯準會升息，基本利率調升，美國十年期公債殖利率被迫往上走，以前票面利率只有2％的美十年債，一口氣竄升為5%，當然大家又買債息較高的5%債，2%債的債主如果缺錢想賣債，只能折價賣，這就是為何債券價格會下跌。

但如果債主不缺錢，他可以持有到到期．越接近到期．債券價格會越接近發行價格，例如十年債剩下兩年到期，就會變成兩年債，兩年債的波動遠低於十年債，就是因為已經快到期了，聯準會再怎麼搞對我影響越來越小，反正我就是到期後拿回本金，結案。

這就是為何我會看上復華推出的5年跟8年的A級債券目標到期債，設法把這些大到不能倒的公司債持有到期，是最不怕跌價的債券操作方式。（我有細看公開說明書的小字，精確來說這兩支A級債是「6成以上」A級債，據說目前是買到8成，這很合理，若看到債息比A級債高出許多的BBB級債卻不能買，很可惜。）

提前解約是個不錯的想法，只要兩年半賺到10%，或三年賺到15%，就全部到期解散，大家領錢回家。以目前A級債跌深的幅度，我認為這三支目標到期債提前到期的機率非常大。請看以下我用滾動報酬率的試算。

(圖/強基金)

(圖/強基金)

何謂滾動報酬率？

滾動報酬率是我最愛的最真實報酬率呈現方式：選定一段投資期間（例如10年），每隔一段時間（例如5年）計算一次報酬率，這10年內就能計算出很多個持有5年的報酬率，就能知道持有5年的勝算有多大（正報酬機率），每個5年的平均報酬率有多高。

請看下圖，例如有支基金發行了10年（2011~2020年），以每個5年做為1期計算出一個報酬率，2011年~2015年是第1個期間，2012~2016是第二個期間，以此類推直至最後一期。（下圖為網路上找到的最佳說明，來自阿爾發投顧整理）

傳統績效表的點對點報酬率容易造成錯覺（剛好計算到績效最好的那段時間），滾動報酬率可完整呈現投資人可能持有期間的真實賺錢機率。

(圖/強基金)

復華這三支雖然是新基金，但也可以用短年期的投資級債指數，回推歷史上每個持有三年的賺錢機率有多高。試算工具：Backtest Portfolio Asset Class Allocation (portfoliovisualizer.com)

先看美國十年期公債，真的很慘，持有7年還負報酬的那位老兄，不知做何感想？見好就收很重要！

(圖/強基金)

短年期投資級債，這是最接近復華發行的三支A級債的指數，比美國十年債更穩定，有種美國巨型公司比美國政府更不會倒的既視感。

在這波債災的時刻去做回測，持有三年最高可賺14.46%（這也是為何我認為復華三支Ａ級債提早到期的機率很高），最慘-1.15%，顯然A級債有資本利頭空間，比起美公債有更高的債息。

況且，這是在這波債災最慘烈的時刻所做的回測，我相信待升息階段真的結束，市場不再討論升息，債券價格就會回升，甚至等到市場開始討論降息，美債價格大漲，到時候再來做這個回測，結果一定大不同。

(圖/強基金)

最後，提醒各位強友，開戶需要很久的時間核印，早開早安心，附上強友專屬優惠的開戶連結，復華一向對強友最好，過去幾年一路走來始終如一：

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本文已獲「強基金」授權 原文出處：

可提前到期的目標到期A級債危機入市，滾動報酬率回測可賺這麼多

※免責聲明：文中所提之基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。