每年下半年總是萬千股民最期待的除權息旺季到來，10月份要除息的ETF中，人氣很夯的0056此次配息的金額多達1.2元，單次殖利率高達3.37%；另一檔同樣規模很大的復華台灣科技優息（00929），直接再配0.11，以當天收盤價格17.50元計算，月配息率0.63%，年化配息率達7.54%。迎來連四個月配息0.11，直接破除市場對它是否能維持連續高配息的質疑，不僅小資族、退休族愛，不少菜籃族也都好康互相報，紛紛買進，透過月月領，無痛提升買菜金。

00929 00934 00936 月月配ETF出列 怎挑才真賺? 1徵兆0056.929將秒填息! 為何長線投資小心內扣費用?《鈔錢部署》盧燕俐 ft.股添樂 20231012 。(圖取自Youtube:《鈔錢部署》)

「奇蹟ETF」00929引領風潮 引發月配型ETF戰國時代

《鈔錢部署》主持人盧燕俐表示， 00929以遠超乎市場預估跟想像，用極快的速度達到現今800多億的規模，被譽為「奇蹟ETF」。也因為00929如此迅速的集資先例，引發許多基金公司對於月配息ETF的高度關注。如即將募資上市的中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936），也是在此風潮下應運而生的月配型高股息ETF。

雖然皆為月配型高股息ETF，然而各家特色都不相同，據證券分析師股添樂指出，3檔ETF雖有不少差異，但主要可聚焦在選股邏輯、調整月份及收益平準金。

首先在選股方面00929集中在市值前200大的上市櫃科技股；而即將發行的00934，雖然組成也是上市櫃市值前200大，但並無限定在科技股；00936又更特別，鎖定的是中小型股，觀察其前十大成分股，排除前50大，市值排名都落在50到150這區間。

換擋操作方面，00929每年篩選一次（6月），00934（4、9月）及00936（6、12月）每年會有兩次調整。00934的特色在於換股時間點的4月跟9月，4月上市櫃公司開始配息，選股就走高股息路線；除權息結束，年底的出貨旺季，就以成長為屬性來做選股。

最後留意收益平準金部分，00934及00936皆未導入平準金，雖然之後經主管機關研議後可能納入，目前僅00929有此機制，先買進的人不會因為後買進的人變多導致配息被稀釋，對投資人的配息權益00929是相對較有保障。

00929、00934、00936各有特色。(圖取自Youtube:《鈔錢部署》)

3檔月配息ETF 各有其差異特色

綜合以上分析，對於科技股有興趣，且風險承受度較高的積極投資人，可以以00929、00936做投資布局；而組成為市值前200大，沒做類股篩選的00934，則適合偏穩健投資者投入。

00929指數近期表現佳。(圖取自Youtube:《鈔錢部署》)

長輩退休規劃 熱錢入袋高股息ETF無後顧之憂

分析師股添樂表示，有些長輩有退休金或國民年金不知如何運用，高股息ETF就是喜歡熱錢入袋的長輩最好選擇，像他自己也有幫家中長輩進行規劃。

在00929出現後，發現不少晚輩會開始幫家中長輩的金流進行重新配置，原因在於，不僅能減輕子女負擔，對於婆媽來說，現在物價通膨，菜價節節攀升，要讓她們「無痛」付出，透過月月領的方式，輕鬆達成，其次，如果臨時有急需用錢，也可以立即從投資部位挪用，大幅提升家中長者晚年的安全感。

股添樂也提到，想以月配息高股息ETF作為長輩退休規劃，00929是不錯的選擇。正如上述優於大盤指數表現、平準金的穩定配息，加上高殖利的息率，在財務規劃上能穩健且精確掌握。

高股息ETF近幾年已發展出10幾檔，月配息ETF在00929的帶動之下，也即將進入百家爭鳴的時代，顯示ETF已成為台灣投資人最愛的選項之一，在可預見的未來，投資人將會有更多類型高息月配型ETF來篩選最適合自己的投資方式。

影片授權來源：00929 00934 00936 月月配ETF出列 怎挑才真賺? 1徵兆0056.929將秒填息! 為何長線投資小心內扣費用?《鈔錢部署》盧燕俐 ft.股添樂 20231012

完整內容：https://www.youtube.com/watch?v=Hk1I3E7QtBw

(文／張淳盛撰寫提供)

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