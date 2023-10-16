237檔ETF中，復華台灣科技優息(00929)最狂，橫掃六項冠軍，不僅是9月ETF最大贏家，同時更穩居台股9月成交量第一名；國泰永續高股息(00878)及群益台灣精選高息(00919)則在伯仲之間，反觀元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)等兩檔老牌ETF風采反而褪色許多。

國內ETF市場，總計237檔，規模與受益人數成長迅速，根據Cmoney資料，統計至10月10日，今年規模就增加超過8,900億元，受益人數也增加逾200萬人，其中，00929貢獻最多，規模及受益人數分別佔今年新增總數的近1/10及1/5。

等於今年新進股東中，每5人就有1人買00929，顯示其市場熱度高燒不退，難怪可以勇奪9月六項冠軍，包括受益人數周增及年增、規模月申購及年增，以及5日均量與月成交量，均是全ETF市場第一名。

一表看懂9月ETF熱度

資料來源：CMoney，資料期間：2023/09/25~2023/09/29

00929不僅是9月ETF月成交量冠軍，也居台股首位，證交所資料顯示，9月台股成交量排行榜，00929已從8月的第六名，直升到第一名，9月成交數量超過377萬張，佔比為台股總成交量3.32%，高出00919一倍以上、00878兩倍以上，也比緯創、廣達等AI概念熱門股為高，顯見投資人對於00929瘋迷程度。

2023年台股9月成交量排行榜

資料來源：證交所

00929除了獲八大官股青睞之外，也成為小資族喜愛的零股交易標的，證交所資料顯示，9月台股零股成交筆數排行榜，00929已從8月的第十名，升到台股第四名，也是ETF第三名，已超越0056，直追0050。

2023年9月台股零股成交筆數排行榜

資料來源：證交所

分析00929人氣不墜之原因，「月月領息」、「穩健配息7.5%~8%(年化殖利率)」、「除息3次、填息3次」、「100%科技股，卻能追漲抗跌」等，是吸引投資人的四大主因。

00929透過5大基本面篩挑選高殖利率、低估值的優質科技股，同時亦可剔除景氣循環股或是飆股，加上多元布局科技類股，使其得以展現極佳的追漲抗跌特性，今年以來統計至10/12(四)，00929不含息淨值報酬已達16.93%。

以9月為例，全球股市遇亂流，台股也隨之修正，市場賣壓沉重之下，雖然電腦週邊設備及半導體等兩大族群分別下跌6%及3.3%，不過，電子通路族群大漲13%之下，帶動00929表現優異，9月報酬率依然達3.7%，遠優於大盤。

00929將於10月24日進行第4次除息，投資人10月23日前持有或買進，即可參與配息；此外，投資人可至中信證券、元富證券、台銀證券、永豐金證券、玉山證券、兆豐證券、合庫證券、統一證券、國泰證券、第一金證券、凱基證券、富邦證券、華南永昌證券、新光證券、群益金鼎證券等15家券商申辦00929定期定額存股服務。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。