經濟部20日公布最新外銷訂單統計，9月外銷訂單514.0億美元，年減15.6％，經濟部表示，因全球通膨及升息壓力續存，經濟成長減緩，終端市場需求疲軟，加上供應鏈持續調整庫存，為連續13個月負成長，綜計第三季金額為1,451.6億美元，寫5黑。

從貨品別觀察，由於終端電子產品需求不振，供應鏈持續去化庫存，導致資訊通信產品及電子產品分別年減19.2％及16.7％，但光學器材因電視面板價格高於上年同月，年增7.3％，但背光模組接單減少，抵銷部分增幅。

傳統貨品部分，因全球經濟成長減緩，終端市場需求疲軟，抑制廠商對設備投資意願，加上部分產品價格低於上年同月，致機械、基本金屬、塑 橡膠製品及化學品分別年減19.1％、14.1％、12.8％及10.1％。

展望未來，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴增，加上國際品牌消費性電子新品接續上市，以及歐美年終消費旺季備貨需求挹注，有助於維繫外銷接單成長動能；惟全球通膨、升息遞延效應、美中科技戰持續，加上俄烏戰爭未停，以巴戰爭又起，恐抑制全球貿易成長動能，後續發展需密切關注並妥為因應。