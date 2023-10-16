我們經常聽到「有錢人想的和你不一樣」，那麼究竟有什麼不一樣？白手起家的千萬富翁史蒂夫•西爾博德（Steve Siebold）在其所著《How Rich People Think富人是如何思考的》一書中，提出100個話題，向讀者全面展示：「決定普通人與富人之間身份和財富的差距，並不是身世或是機遇，而是他們看問題的角度和思想截然不同。」

本文重點將這100個話題歸納為以下3個大方向，內容涵括工作、生活各個層面，讀者不妨逐條逐項自我檢查對照，審視一下自己與富裕階級究竟差在哪裡？或許你可以從中得到不少啟發和靈感，讓自己慢慢變有錢，一步步晉升為小富翁、小富婆。

方向1、中產階層注重存錢，富裕階層注重賺錢

首先，史蒂夫•西爾博德分析，中產階級者與富人之間最大的差別在於，中產階級者為金錢工作，他們取得的就只是「花費」，並不能藉此賺到更多的錢；而有錢人則是完全相反，他們汲汲營營於追求未來的財富，著手取得能繼續幫他們「賺錢」的資產。

更進一步來說，中產階級者就像你我絕大多數人一樣，從工作取得收入後，多半是為追求當下的享受，舉凡買iPhone、名牌包或是出國旅遊逛街血拚……等，一旦滿足了個人物質慾望，又再繼續拼命「為錢工作」，如此存錢、花錢周而復始，容易陷入缺錢甚至負債的無限輪迴當中。

但是反觀有錢人創造財富的做法，他們把所有的心思全部放在如何賺大錢的盤算上，以買房的例子來說，重點不是別買房子，而是別買負擔不起的房子；換句話說，買得起，就是「資產」，如果買不起又執意要買，那就是「負債」了。看，是不是和你我想的不一樣？

方向2、中產階層認為工作時間愈多財富愈多，富裕階層認為好點子愈多財富愈多

其次，從個人工作經歷切入，史蒂夫•西爾博德指出，中產階級者在職場上大多遵循「一分耕耘，一分收穫」原則，通常願意為了賺錢而去做自己不喜歡的工作、為五斗米折腰；相對來說，有錢人堅信的是「以小博大」的心態，他們更關心的是如何用最快速度累積財富，並善於動腦、用智慧，將全部的精力灌注在利潤最高的生意上。

此外，說到有錢人認為的好點子，也可以體現在「給孩子零用錢」這檔事上，不同於一般中產階級者只是一味地要求孩子努力存零用錢，想盡一切方法像是幫忙做家事來增加零用錢……；有錢人則是藉由善用零用錢培養孩子的金錢觀，好好花錢並正確地使用金錢，做自己金錢的主人！

方向3、中產階層認為財富是萬惡之源，富裕階層認為貧窮是萬惡之源

中產階級者認為財富是萬惡之源，在他們的觀念裡，成功和金錢讓人變得更「貪婪」，成為傲慢、冷酷、無情的暴君；至於有錢人反而認為貧窮才是萬惡之源，堅信人們可以通過金錢來表現自己，不僅有無拘無束自由生活的權利，也能帶來不同角度的思維與視野。

史蒂夫•西爾博德強調，中產階級者與有錢人對於「金錢」的看法與態度迥異，可為是天差地別，中產階級者有必要好好自我檢討一下：渴望發財真的是一件不被認同甚至是可恥的事情？

8種誤植觀念恐阻礙你變有錢！

白手起家的千萬富翁史蒂夫•西爾博德花了25年左右時間觀察其他千萬富翁發現，想法對於一個人財富多寡的影響，可能超乎你我想像，以下總結他提出的8個有錢人與一般人的差別：

一、總覺得自己不配當有錢人，經常自問：「我算哪根蔥，憑我也能當富翁？」有錢人則認同自我價值，「憑什麼我不該拿到一筆財富？」

二、高學歷往往與成功畫上等號，但是絕非唯一的先決條件，真正的有錢人相信只要具備特定知識，就有機會靠獲取、販售特定知識致富。

三、努力工作就會帶來財富？不一定！有錢人總是比競爭對手多想一步，更靈活運用他人的集體智慧。

四、一般人認為，變有錢是一種特權，有錢人則知道那是一種權利，「在資本主義國家，只要願意為他人創造大量價值，就有權利變有錢。」

五、一般人都以為，想要變有錢就得先有錢，真相是，只要你有解決問題的好點子，賺錢就像磁鐵一般把錢吸引過來一樣輕鬆。

六、一般人每天努力工作賺錢，為的就是要有夠用的退休金，可以提早退休；有錢人則是想得更深、看得更遠，把眼界放在如何用財富影響世界。

七、一般人為了賺錢而工作，而有錢人工作則是為了自我實現，先做自己喜歡的工作，接著投入所有的心力，成為該領域最有能力的人，自然得到應有財富。

八、一般人認為，能不能發財、能發多大的財，不在自己控制範圍內，但是有錢人卻不這麼想。史蒂夫•西爾博德認為，你必須研究有錢人，才能學會他們的思考方式。