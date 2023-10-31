台灣房價持續攀高，民眾買房不易，位於台北市萬華區康定路上某處17坪的老公寓，因房子僅有地上權，土地歸國家所有，由國有財產署委託拍賣，起拍價僅6萬5300元，吸引近百人投標，最終以500萬111元拍出，內行人直呼買貴了。

據《華視新聞》報導，位於北市萬華區康定路的某處老公寓2樓，權狀16.86坪，總價僅6萬5300元，令不少路過的民眾懷疑房子有問題，但事實上這由國有財產署委託拍賣，且該舊公寓的土地歸國家所有，屋主僅有地上權，因此起拍價僅6萬5300元。

法拍專家徐華辰表示，該案件是以房屋平均值做計算，加上屋齡老舊，房子等於沒有殘值，起拍價才會這麼低。

法拍仲介林先生說，這間房子鄰近台北車站和西門兩大商圈，開放競標時吸引近91人投標，今年8月以500萬111元拍出，是起拍價的78倍，他直言買方「買貴了」，可能沒有做功課，因這土地不僅要付租金，出租投報率也要回推。