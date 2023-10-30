高齡社會之下，不少家庭都面臨長照需求，甚至不時出現照顧悲歌。獨自照顧8旬媽媽的林小姐，每當媽媽有就醫需求，都得背著媽媽上下5層樓。照顧過程中，常感覺自己肩上有一塊水泥壓著自己，連出門也寫好紙條「家有癱瘓老人需要照顧，請立即前往....」，就怕自己出了意外，沒人照顧年邁的媽媽，直到加入互助喘息，生活才重新有了色彩。

林小姐的媽媽今年88歲，因中風而失能，後出現血管性失智症。因媽媽生活無法自理，她辭去了工作，24小時陪伴媽媽。缺少外界刺激的媽媽，退化得相當快，有時候會不清楚自己在幹嘛，甚至會抓屁股到破皮、流血，擔心媽媽出現褥瘡的林小姐，在崩潰邊緣時，甚至會對媽媽大小聲，令她相當自責。

「照顧者需要被看見，需要有心情的出口」。林小姐說，她與媽媽住在公寓5樓，每當媽媽需要外出就醫，她都得背著對方上下樓梯。在極大的照顧壓力之下，她常感覺自己快中風，肩上彷彿背著水泥塊，甚至一個人外出也會害怕自己出事，媽媽就會失去依靠，倒臥在糞堆中，沒人發現。

為了預防自己出意外，林小姐出門都會帶著小卡，上面寫著「家有癱瘓老人需要照顧，請立即前往....」，如此一來，哪天她倒下、被送醫急救，還能有人接住自己的媽媽。她眼泛淚光地說，「她（媽媽）就是我的小孩」、「最重要的是我不能倒」。

在長照服務單位的推薦下，林小姐接觸了「互助喘息」服務。除了平時使用的長照2.0居家服務，幫助媽媽如廁、洗澡之外，也有了喘息的機會。她與其他照顧者互相合作，輪流照顧失能家人，終於有時間從事過去幾年沒辦法做的事，例如基隆老家的修繕等。現在的她，甚至開啟了新的生活，完成照服員的認證培訓，得以進行有酬勞的服務。