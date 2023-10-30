華山基金會北區天使站30日帶著15名獨居長者到北區據點和幼兒園小朋友一起舉辦幼老共融活動。（馮惠宜攝）

明天（10月31日）就是西洋萬聖節，華山基金會北區天使站今（30）日帶著15名年齡相加超過1000歲的獨居長者到北區據點和幼兒園小朋友互動，看著小朋友又跳又唱，還高喊「不給糖就搗蛋」老人們元氣滿滿，坐在輪椅上還會跟著音樂搖擺肢體。

台中市65歲以上老年人逾43萬人，占總人口數15.39％，獨居老人約有3559人，其中37％是列冊低收入戶的弱勢族群，華山基金會天使站彌補長照2.0不足，針對獨居、弱勢長者提供探視關懷、物資協助、年菜以及鼓勵爺奶出門參與活動等服務；其中台中北區天使站設站13年，服務超過261名失智、失能以及失依長者，30日慶祝設站13年也舉辦老幼共融活動。

活動以生日快樂歌揭開序幕，而尤加利幼兒園小朋友也在師長帶領下帶來精彩的舞蹈表演，之後小朋友更與長者一起DIY手作；獨居在北區吳阿公，平日因慢性病、膝蓋退化甚少出門，30日在社工協助下參與這項活動，他開心的和小朋友一起捏紙黏土，一輩子未婚的他，在小朋友燦爛笑容中彷佛也享有天倫之樂。

華山基金會台中市愛心天使網部A區市站長江月美指出，今年以來因為通貨膨脹加上不景氣，基金會運作成本上漲超過10％，但募款卻大幅縮水，目前仍努力募款中，也盼社會愛心透過小額捐款，關懷居住在都市裏的弱勢長者。