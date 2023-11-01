巴黎多處公寓外牆上在72小時內出現了近百個「大衛之星」噴漆，居民人心惶惶。總理柏納強烈譴責，巴黎法院今日宣布展開調查。猶太居民告訴中央社，自己因害怕已取下所有猶太配飾。

31日一早醒來，巴黎市第14區的不少居民都赫然發現附近公寓及商家的外牆上被噴上60多個象徵猶太人的大衛之星，照片在社群媒體廣傳，引起全國譁然。

巴黎高等法院立即宣布展開調查，巴黎法院指出，已交由巴黎14區警察局以「因背景、種族、族群或信仰而嚴重損壞他人財產」著手偵辦，最重可判4年刑期與3萬歐元罰金。

14區市政府上午在社群平台X（前Twitter）上發布新聞稿，表示「接獲數起大衛之星以模板噴漆形式出現在多個外牆上的舉報... 此種標記行徑讓人想起1930年代的歷史以及第二次世界大戰導致上百萬名猶太人遭滅絕的過往」，同時譴責此舉「反猶太」。

Meanwhile in France: buildings belonging to French Jews in Paris were marked with a Star of David pic.twitter.com/7WGQ7UD6si — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 31, 2023

總理柏納（Elisabeth Borne）今天在國民議會上加以譴責，指出「保護法國所有的猶太人是共和的責任」，強調此舉無法被容忍與合理化。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也在X上轉發巴黎市府新聞稿，同時寫道：「今早，巴黎發現反猶主義的標記。面對低劣的行為，我們訴諸司法檢調單位指認、追蹤並起訴行為人。反猶主義在法國不該存在。」

記者今天前往14區，除了有電視台在此拍攝外，也有警察加強巡邏並一路拍照取證。

一位正在遛狗的附近居民布魯諾（Bruno）向中央社表示，發生這種事情讓人很不安，「也不知道是誰、為了什麼這麼做，但對社會都帶來不好的影響。」

接著他壓低聲音向記者坦言自己也是猶太人，「最近明顯感受到氛圍中充滿危險與對猶太社群的仇恨，我們都很憂心。」

他說，「我不僅把家中的猶太裝飾都拿下來，怕被鄰居看見，甚至連原本的大衛之星項鍊也取下來不敢戴了。」

29日和30日清晨，數十個大衛之星藍色噴漆也陸續出現在巴黎西南郊旺沃（Vanves）、北郊奧貝維埃（Aubervilliers）和聖多旺（Saint-Ouen）等大巴黎地區，一旁還寫上了「從河流到大海，巴勒斯坦將獲勝。」

此為巴勒斯坦政治口號，指巴勒斯坦欲消滅猶太人，好統治從約旦河到地中海的整片土地。

聖多旺市長博安恆（Karim Bouamrane）怒斥此舉反猶太及種族主義，「罪犯應被逮捕並受到最嚴厲的制裁」；奧貝維埃市長佛朗克萊（Karine Franclet）也重申反猶主義是犯罪。

警方今日向法媒透露，由於目前噴塗的大衛之星都是來自同樣的模板和噴漆顏色，因此目前鎖定是同一人所為，但也可能是一小群團夥或是模仿效應；另一名警方則指出，被噴漆的公寓內居民不一定與猶太族群有關。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）昨天向媒體指出，自以哈戰爭7日爆發後，法國一共發生819起反猶太主義言行事件，414人因此被捕，針對猶太人的言行攻擊也明顯增加。

72小時間，巴黎近百處房屋與建築外牆都被噴上了大衛之星。30年代納粹德國期間，猶太店家門上都被噴圖大衛之星標記區別，為日後種族屠殺做準備。交通部長波恩（Clement Beaune）今天斥責，那是人類歷史至暗的一頁，如此行徑令人「震驚、作噁」。（編輯：陳慧萍）1121101