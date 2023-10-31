自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）本月初突襲以色列以來，英國倫敦的猶太社區就人心惶惶，猶太會堂、學校和其他建物紛紛加強戒備。

法新社報導，倫敦北部的猶太藝文娛樂活動中心JW3執行長西蒙森（Raymond Simonson）說：「大家覺得很弱勢、很害怕，現在記錄到的反猶太事件也創下新高。」

他說：「英國…從來沒有像過去20天那樣發生這麼多案子。」

他還提到：「我們加倍進行維安，（倫敦）都會區警察局（Metropolitan Police）巡邏次數增為4倍以確認我們安全。我們只能這麼做。」

JW3於27日擺設「安息日空餐桌」（The Empty Shabbat Table）的裝置，以銘記200多名人質，以色列指稱他們遭哈瑪斯擄走。超過200把空椅子圍繞著長桌，椅背上標註人質姓名、年齡和國籍，還有「被擄」兩字。

西蒙森說，他向來與家人一起度過安息日，但這場攻擊讓他意識到，自己把這一天視為理所當然，以致沒有好好體會。

哈瑪斯本月7日從加薩（Gaza）跨境攻擊以色列，以方稱有超過1400人喪命，多數是平民。這是以色列史上死傷最慘重襲擊事件。

加薩地區現由哈瑪斯控制，當地衛生部表示，以色列不間斷的報復性轟炸已造成逾8300名巴勒斯坦人身亡，其中3457人是兒童。

先前有數場支持加薩巴勒斯坦人的大規模示威活動在倫敦舉行。警方表示，自本月1日至27日之間，已有408起反猶犯罪事件登錄在案，而去年同期僅有28起。

警方也表示，在同一段期間內發生了174起伊斯蘭恐懼症相關犯罪，而去年同期僅有65起。

哈瑪斯與以色列衝突爆發後，倫敦多所猶太學校都暫時關閉。當地猶太會堂和宗教學校也呼籲成員和家長踴躍擔任志工，以加強維安。