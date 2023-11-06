目前美國期油漲0.77%，報每桶81.13美元。布蘭特期油漲0.55%，報每桶85.36美元。

OPEC+兩大巨頭周日宣布維持減產措施不變。在此之前，由於以色列與哈瑪斯的「戰爭溢價」（War Premium）消失，加上全球需求走弱的擔憂揮之不去，上周原油價格重挫逾6%。

中國製造業再度陷入萎縮以及美國庫存增加，使原油需求前景越來越悲觀，即使美元走貶，也不足以阻止油價下跌。

至於中東局勢，以色列軍方宣布已完全包圍加薩城（Gaza City），也就是將加薩走廊一分為二，以軍將發動重大攻勢，目標是哈瑪斯的地上與地下設施。以色列國防軍發言人表示，現在加薩走廊分為南加薩（south Gaza）和北加薩（north Gaza），並重申以軍允許北加薩平民前往南加薩避難。

在以色列與黎巴嫩的緊張局勢持續升高之際，美國國務卿布林肯在既定行程之外突然出訪伊拉克首都巴格達，試圖遏阻這場以哈戰爭蔓延。