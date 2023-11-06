據巴勒斯坦通訊社WAFA報導，加薩在周日遭到以色列「空前猛烈」的轟炸。巴勒斯坦電信公司Paltel表示，該地區所有通訊和網路服務再度中斷。

布林肯在周日突然造訪約旦河西岸，並會見巴勒斯坦自治政府領導人、亦即巴勒斯坦國總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）。阿巴斯加入國際間升高的聲浪，要求以色列立即停火，稱巴勒斯坦人正面臨一場「種族滅絕」的戰爭。

卡達、沙烏地阿拉伯、埃及、約旦和阿拉伯聯合大公國外交部長周六在安曼會見布林肯，並敦促他說服以色列停火。布林肯周日也訪問了伊拉克，並與總理Mohammed al-Sudani會面。

天主教會教宗方濟各亦加入國際的和平呼籲。

但布林肯重申美國的疑慮，即停火可能讓哈瑪斯有機會重振旗鼓，美方希望的是區域性暫時停火，讓人道援助進入、讓人們離開加薩。

以色列總理納坦雅胡則堅持除非哈瑪斯釋放人質，否則以色列不會停火，他強硬地表示：「人質不回來，就不會停火。這應該從詞典中完全刪除」。

以色列軍方發言人表示，以軍已經攻抵加薩城南部海岸，並已包圍這個加薩地區的主要城市。

哈瑪斯控制的加薩地區衛生官員表示，已有超過9,770名巴勒斯坦人在這場戰爭中喪命。

另一方面，以色列與黎巴嫩的緊張局勢持續升高。黎巴嫩當局稱以色列在該國南部襲擊一輛汽車，造成三名兒童及其祖母喪生。

以色列首席軍事發言人表示，以軍在黎巴嫩南部襲擊恐怖主義份子真主黨，以報復真主黨以導彈襲擊坦克部隊，造成一名以色列平民喪命。他並表示以軍也擊落了一架真主黨無人機。