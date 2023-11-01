夏姿‧陳 SHIATZY CHEN2024春夏系列以以「海市蜃樓」為靈感，推出「蜃縷Mirage」系列，透過品牌自豪的工藝技術重現海洋地景生態。（夏姿‧陳 SHIATZY CHEN提供／林欣儀台北傳真）

本季首度推出大型推特包，十分適合出遊使用。（夏姿‧陳 SHIATZY CHEN提供／林欣儀台北傳真）

上月於巴黎時裝周發布2024春夏系列的夏姿‧陳 SHIATZY CHEN，1日以「真實氛圍」為題於勤美璞真城舉辦春夏秀款預覽會，本季品牌注入許多海洋元素，以流蘇、層層多疊的服裝輪廓、立體刺繡等製造宛若浪花、水波紋的線條，而在台北預覽會的地點也呼應此一元素，層次錯落的空間也讓人不經回想起巴黎大秀。

本季大秀上共推出31套男女服裝，其中15套是與與法國巴西裔藝術家Daniela Busarello攜手打造的膠囊系列，前者主要透過品牌自豪的蘇繡工藝展現海底景色、凹凸布面理則象徵海底的珊瑚、輕蕾絲疊上銀色燙面閃耀出貝殼光澤，或使用烏干紗與斜紋呢拼接出幻影的海洞，在配件方面也十分用心不論是金屬勾勒的似珊瑚線條、以羽毛點綴的Chocker等都扣緊海洋主題。

與藝術家合作的膠囊系列，全系列以來自法國農場的漢麻打造，透過刺繡工藝重現Daniela Busarello的圖騰，顏色則考據青花雲龍瓷器用色，使用白底跳胭脂桃或青瓷藍色，展現東西方文化細緻交融的藝術風格，簡潔俐落的線條、輕盈的色彩，搭配本季推出的大包讓人感受到休閒度假的氛圍。