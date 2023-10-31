前高雄市長韓國瑜日前在造勢場合分享猶太兄弟真實故事，前少將于北辰說他聽完之後喊「當場吐血！」，怒嗆這是「苟安的事、人不要做」，然而不少網友反批于北辰沒弄懂韓國瑜意思，也有人批他倒向綠營，如今才四處亂嗆。對此，資深媒體人謝寒冰31日就表示，韓國瑜講這個猶太兄弟的故事，是在告訴你一個非常簡單的道理，人要趨吉避凶，有危險不要蹭過去，甚至更直言「連趨吉避凶都不懂，我不知道這個將軍到底怎麼升上去的？我覺得國軍的考核制度真的有很嚴重的問題」，引發討論。

謝寒冰31日在政論節目《新聞大白話》中表示，「于北辰這個人真的是很趣味，韓國瑜講這個猶太兄弟的故事，是在告訴你一個非常簡單的道理，人要趨吉避凶，有危險不要蹭過去，弟弟看到危險叫哥哥走，哥哥死都不走，以為天下太平，沒關係可以硬來，結果就是家破人亡，不就是這麼簡單嗎？」

謝寒冰最後更說，「連趨吉避凶都不懂，我也不知道我們這個將軍到底怎麼升上去的？我覺得國軍的考核制度真的有很嚴重的問題，他說這叫『苟安』，所以對于北辰將軍來說，你明看到大石頭砸向你腦袋，你要把腦袋伸出去給他砸？你的意思是這樣嗎？你不會閃一下嗎？所以當一個人腦袋這樣子的時候，跟他說什麼都白搭，就繼續在同溫層取暖吧」。