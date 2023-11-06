民進黨總統參選人賴清德日前被踢爆萬里老家違建爭議，還被指沒繳稅，但他4日在造勢場合提及此事時，竟哽咽稱父親留下的只有貧窮，引發爭議。名嘴歷史哥李易修引用網路常見的「防機器人測試」九宮格，放入賴清德老家違建圖片，網友看了直呼「美國人阿公的工寮與眾不同」

「防機器人小測驗，提示：這題有陷阱題！」歷史哥今(6日)在臉書發文附圖，引用「防機器人測試」九宮格，放入賴清德老家違建圖片，圖中說明提示直酸：「請選取圖片中含有『工寮』的圖片」，只見九張圖中有真正的工寮，也惡搞放總統府的圖，左下角就是賴清德萬里老家的圖。

網友表示「請選取不用繳稅的建築」、「應該說有門牌又不用繳稅的房屋」、「咦？有門牌就有房屋稅不是嗎？」、「事實上房屋稅、地價稅都沒繳」、「小老百姓都在繳稅了..只能說太佩服了，知恥是良知的先導，無恥如何成為百姓父母官」、「美國人的阿公工寮與眾不同」、「請選取圖片中含有礦工的圖片」、「咦，那就是有名沒繳稅的豪華工寮」、「猜猜哪一間是貧窮到會哭的工寮」、「請選擇有雙標價值的建築」。