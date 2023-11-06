屏東潮州鎮建基老街上的「摸乳巷」，近日傳出巷內遭不明人士噴漆，警方著手介入調查。(警方提供／林和生屏東傳真)

屏東潮州鎮建基老街上的「摸乳巷」旁，百年老屋外的紅磚牆，是地方知名景點，近日傳出巷內遭不明人士噴漆，警方派員前往調查蒐證，並調閱周邊監視器畫面，過濾相關可疑人、車，已著手介入調查。

潮州建基老街摸乳巷可通達長興路，巷子寬度約1.2公尺，因巷弄狹窄隱蔽，2人並肩走過常會有肢體碰觸，因此居民戲稱此處為摸乳巷。

過去摸乳巷就曾被噴漆，警方呼籲，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人圍牆、房屋或其他建築物者，恐涉及社會秩序維護法及刑法毀損罪。