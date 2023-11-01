食藥署今天公布藥品回收資訊，健喬信元醫藥生技股份有限公司主動通報，其生產的維生素B12眼藥水，因為主成分含量不足，啟動回收共6.1萬瓶。食藥署去年12月也曾公布同款藥品回收資訊，原因同樣是主成分不足，該產品連續兩年出包。

食藥署1日公布，「健喬」維生素B12眼藥水0.02％經廠商主動通報，批號ZR005主成分含量檢測結果低於原核准規格，故啟動全面性回收。該藥品為指示用藥，民眾可至藥局購得，適應症為眼睛疲勞，產品效期為2年。

食藥署副署長陳惠芳表示，食藥署平時有要求廠商持續做安定性試驗，去年12月曾發現一批藥品主成分含量低於原核准規格，當時已有啟動回收，後續他們也加強監控其他批號；而今年發現ZR005批號在生產後第6個月時，主成分含量已經低於原核准規格，因此啟動回收。

此外，廠商也針對ZD005批號進行預防性回收，該批號生產後是第16個月，檢驗仍符合標準。兩批號共計回收6萬1440瓶。陳惠芳說明，國內尚有6張相同成分藥品許可證，此次藥品回收不會造成缺藥問題。