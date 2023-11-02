食藥署1日舉辦記者會提醒民眾，勿將姑婆芋當成芋頭食用。（食藥署提供）

食藥署1日舉辦記者會提醒民眾，勿將姑婆芋當成芋頭食用，更舉出北部度假酒店近期誤拿姑婆芋葉片當餐盤，導致2位民眾中毒的案例。但有網友指出，食藥署實際展示的植物，其實是可食用的千年芋，並非有毒的姑婆芋，對此食藥署今天承認誤採植物，感謝網友指正並虛心檢討。

食藥署表示，姑婆芋又稱為山芋、觀音蓮及天荷，是臺灣常見的低海拔植物，全株有毒，民眾容易誤認為芋頭，食入數分鐘後會引起喉嚨疼痛、口腔麻木、燒痛、潰瘍、失聲、吞嚥困難、唇腫、胸悶及胃部灼痛等症狀，若皮膚接觸到汁液則會引起搔癢及刺激感。

食藥署昨天在記者會上特別準備兩株植物，說明姑婆芋和芋頭的差異，但遭臉書粉專「胖胖樹的熱帶雨林」打臉，食藥署採的是可以食用的千年芋，不是臺灣原生有毒的姑婆芋。該粉專指出，千年芋又稱山藥芋，來自拉丁美洲，可以食用，同屬天南星科的還有大野芋，對一般民眾來說，確實很難區分。

對此，食藥署副署長林金富回應，千年芋與姑婆芋外觀極為形似，採集展示葉片時，因不識千年芋而誤採，「針對網友指正，本署表達感謝並虛心檢討，日後將務求謹慎」。他也再次呼籲民眾，不採食路邊不明植物，以避免發生食品中毒。