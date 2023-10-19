距離畢業季至今已過3個多月，青年朋友們都找到工作了嗎？還沒找到工作的青年們也不用擔心，勞動部在今年7月推動「初次尋職青年穩定就業計畫」對於待業3個月以上的15歲至29歲初次尋職青年，提供實體及線上的職涯諮詢、協助履歷撰寫，以及媒合就業等服務。

此外，在報名參加計畫，協助尋職與就業輔導期間，由勞動部提供參加計畫青年尋職津貼每月5千元，最高發給1萬5千元；如果在參加計畫90日內找到工作，或找到工作後持續穩定就業，再發給就業獎勵金，合計尋職津貼加上就業獎勵金，最高可發給4萬5千元。計畫推動至今（至10月13日為止），已有1萬2,725名符合資格的初次尋職青年報名參加計畫。

參加「初次尋職青年穩定就業計畫」的青年，由勞動部勞動力發展署提供多元職涯發展與就業服務資源協助做好就業準備，例如：各地專屬青年服務據點的「青年職涯發展中心」，提供青年個別化諮詢服務、職場參訪體驗、職涯講座、履歷健檢及模擬面試等活動。並且配合青年使用網路習慣，發展署在「台灣就業通」網站建置「Youth職涯就業諮詢平臺」，針對青年所遇到的5大就業議題「探索職涯目標」、「履歷自傳診斷」、「提升面試技巧」、「了解產業趨勢」及「強化職場生存」等，只要線上預約就可由專業職涯顧問提供線上一對一諮詢服務，可說是客製化與您面對求職問題；除一對一線上諮詢以外，還可以在平臺上報名線上團體輔導講座或直接觀看各集講座精彩影音及收聽其他職涯相關的Podcast，讓青年認識職涯、產業職場與就業準備更Easy。

參加計畫就業成功的青年小金，畢業於新北市某大學的職能治療系，一心想在家鄉金門從事相關工作，但金門地區職能治療師的職缺並不多，加上為了準備職能治療師證照考試，自去年畢業後回到金門長達1年未能找到合適的工作，在艱難的求職期間，小金決定前往金門就業服務中心，尋求專業的協助和支持。經過就服員就業諮詢，了解小金的就業需求，鼓勵小金參加「初次尋職青年穩定就業計畫」，不但可稍紓緩他待業期間無收入的經濟壓力，並提供小金就業輔導服務，陪伴他練習面試及提供專業建議。

在這段有就服員陪伴的尋職過程中，小金重獲信心，又因為金門職能治療師職缺確實不多，小金在參考就服員提供相關就業資源後，決定前往新北市職能治療診所面試求職，最後順利錄取。雖然目前不是在金門地區找到工作，但小金表示：「感謝就服員的幫助，希望自己在累積更多元的職場經驗後，之後能回到金門地區，將自己的技能和知識回饋給需要的人們，這是他對家鄉的一份承諾。」

勞動部除了協助初次尋職青年就業，推動「初次尋職青年穩定就業計畫」外，對於不是第1次找工作但已失業6個月以上的15-29歲青年，還推動「青年職得好評計畫」，提供青年深度就業諮詢服務，協助盤點工作經歷、就業優勢，並運用職涯履歷表 (工作卡)展現個人就業優勢，青年如果在完成深度就業諮詢後3個月內找到工作，且受僱連續達3個月以上，則可依計畫規定申請尋職就業獎勵金1次發給3萬元。

勞動部提供許多青年就業協助資源，都已納入「投資青年就業方案第二期」（112年-115年），也包括職前與重點產業人才培育訓練、技能檢定及創業資源等措施，歡迎至「台灣就業通」網站查詢更多方案內容，或於上班時間撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。