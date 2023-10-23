為鼓勵高中職應屆畢業生有更多的規劃選擇，勞動部推動「青年就業領航計畫」協助青年「先就業、再升學」，計畫執行期間提供青年每人每月1萬元津貼，最長發給36個月。勞動部發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，該計劃目的在於鼓勵高中職畢業青年若尚不清楚未來方向，可先參加領航計畫累積工作經驗，以釐清職涯目標。

劉邦棟表示，「青年就業領航計畫」由勞動部與教育部所推動的計畫，高中職應屆畢業生可以選擇先就業，藉由職場學習探索幫助青年累積工作經驗，培養獨立思考能力，在經過工作歷練後未來無論繼續就業、重返校園或自行創業，都有助青年更加確認所追求的發展目標。

劉邦棟指出，計畫期間由勞動部及教育部總計提撥1萬元就業津貼，作為青年未來就學或創業所用，最長發給36個月，鼓勵高中職畢業青年若尚不清楚未來方向，可先參加領航計畫累積工作經驗，釐清職涯目標。

劉邦棟進一步指出，「青年就業領航計畫」為協助青年快速地熟悉工作內容，訓練期間還會請雇主指派職場導師進行工作崗位訓練，雇主也得依規定申請每人每月5000元訓練指導費、最長發給24個月。