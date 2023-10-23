新竹縣政府教育局今年「竹Young青年」規畫「飛躍四部曲」4期課程，將在11、12月展開，有沙丘巡禮、自媒體經營、二手衣物再利用、擴香盆器Diy及動物保護營隊，教育局長楊郡慈指出，課程活動完全免費，名額有限，歡迎青年學子儘快報名。

楊郡慈表示，飛躍前三部曲共舉辦13場講座和2場營隊，嘉惠青年學子400人次，學員們透過豐富的課程活動，學到更多知識和技能，不少人也投身志願服務，關心社會。

第四部曲有4場精彩活動，11月11日至桃園觀音的海灘觀賞頗負盛名的台版撒哈拉沙漠-草漯沙丘，進行沙丘之美的巡禮。11月17日邀請梅塔老師教導青年如何透過自媒體經營，為自己帶來不同的人生體驗。

11月18日跟著寺日工作室老師，將二手衣物賦予不同外觀，新的生命再利用。12月03日則由學員親手做出屬於自己的擴香盆器，發揮青年的創意，滿足身心靈。

另外，11月4、5日辦理2天1夜的「動保特工-動物保護營隊」， 新竹縣青年志工大使-聲林之王藝人林怡廷（牙牙）將化身動保特工，與學員們一同進行服務，期激發對社會的使命感，積極加入志願服務。即日起開放報名，詳情可上新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢。