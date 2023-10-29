兩岸文化差異大，一名陸籍女大生來台讀大學，企業進駐校園徵才，她根據過往的經驗開出6至7萬的月薪，但企業主說薪資僅5萬，強調不會強制加班等，她將其PO上網，引發台陸網友討論，多數人說，「不強制加班，都是自願加班啊！」

原PO近日於《小紅書》指出，學校不定期讓企業到校園徵才，她看到其中一間企業掛著「月薪高」的布條很有興趣，她以大陸企業到校園招聘的薪資當作參考，向企業主表示自己的預期薪資是6至7萬，但對方僅開出5萬多的待遇。

企業主向原PO說，月薪雖不符合她預期，但工時是早上8點至下午5點，不會強制加班，加班也有加班費可領，建議她評估優劣勢，讓她搖頭。

貼文引發台、陸網友熱議，「別信，很多責任制」、「台企那麼好的話，為什麼這麼多人要離職？」、「不強制加班，都是自願加班啊！聽聽就好」、「這不就是話術嗎？進了台企還想不加班，倒底在想什麼？」、「台企可是帶頭剥削勞工的」、「台企，笑死。」