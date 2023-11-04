觀光業苦撐過近3年疫情，解封後旅遊需求爆發，卻面臨「史上最大缺工潮」，且遲遲未見緩解；業者頻向政府喊話，期待開放聘用外籍移工來補足人力缺口，卻「只聞樓梯響，不見人下來」。

勞動部近期透露，目前正在檢視交通部所提的旅宿業開放移工評估報告，全案暫無具體時間表。勞動部長許銘春表示，檢視重點包含針對外界疑慮的回應，例如專案協助成效不佳、薪資待遇不足、選工挑工不是缺工、是否排擠中高齡及二度就業婦女等影響。

根據觀光署統計，國內旅宿業缺工約8000人，其中房務及清潔約5500人，缺工一直是飯店業疫後的頭號難題。

連鎖飯店業龍頭晶華董事長潘思亮不只一次發言指出，「缺工是國安等級的問題、基層人力缺工導致飯店訂單滿手但沒人做」；台北君悅酒店總經理陳隆慶過去就曾說「房務人力缺到連他都要去鋪床」，更一度成為市場熱議話題。

寒舍集團透露，目前人力缺口約占正常編制的2成，比起解封初期相對穩定，「但房務人員、餐飲外場與工程人員還是較難找人」。

10月上旬剛開幕的台北漢來飯店就因人力不足，進駐的部分餐廳品牌必須延後到明年才能做生意；至今許多旅宿業者都延後入住時間，引發消費者不滿，追根究底也是房務缺工所致，顯示整體旅宿業人力供需仍嚴重失衡。

為何飯店業有缺工問題？飯店業高層對中央社記者分析，疫後經濟市場轉變，科技產業人力需求大增，挖走製造業人力，製造業再挖走旅宿業和餐飲業人才，疫後旅宿業已非求職者首選，加上少子化成趨勢，「一個熱門科系的畢業生，有8個工作可選」，業者就算提高薪資也無法徵到人，求職市場秩序失衡。

另有飯店主管直言，「年輕人寧願去跑外送、當網紅，尋求時間更自由、更符合興趣的工作，房務這種辛苦、勞累，成就感相對低的職業當然乏人問津」。

寒舍集團主管也分析，旅宿業有些職缺的工時安排不夠友善，像是把一天8小時工時拆成兩個時段的「兩頭班」，或是交替輪早、晚、夜班的「三班輪」等機制，都成為影響求職者意願的因素。

飯店高層更透露，許多飯店的基層人員月薪多半已調整到新台幣3萬元以上，占比高達41%，且房務清潔還有「掃房獎金」，但就是徵不到人，顯示結構性問題很大。

潘思亮認為，「缺工不解決，是台灣經濟的損失」，如能引進外籍移工填補基層人力，是給予台灣人升級的機會，從事高附加價值的工作；就像幾年前製造業工廠找不到工人的狀況，後來找到工人才讓製造業留在台灣，也讓台灣人當上幹部。

商總理事長許舒博表示，台灣缺工問題嚴重，政府不能只考慮保障本國勞工，更應該思考國內勞工無法滿足的人力，是否由移工挹注，加上現在缺工、缺料使企業成本高漲，希望政府加快政策執行的步伐。