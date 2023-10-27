中國大陸外交部網站27日消息，當地時間2023年10月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在應邀訪美期間於華盛頓與美國國務卿布林肯舉行會談。 此次訪問是對布林肯今年6月訪中的回訪。雙方在建設性氣氛中就中美關係和共同關心的問題深入交換了意見。雙方將於美東時間10月27日上午繼續會談。

新華社27日報導，王毅當地時間10月26日，在華府會見美國國務卿布林肯。會見前，雙方簡短會見記者。

王毅說，這次應邀訪美是對布林肯國務卿6月訪華的回訪。中美兩個大國有分歧，有矛盾，同時兩國也有重要共同利益，有需要共同應對的挑戰。為此，中美需要對話，不僅應恢復對話，還要深入對話，全面對話，通過對話增進相互瞭解，減少誤解誤判，不斷尋求擴大共識，開展互利合作。推動兩國關係止跌企穩，盡快回到健康、穩定、可持續發展軌道。

王毅表示，中美關係中總會出現一些雜音，中方對此淡然處之。因為中方認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大，而是要看是否遵循了中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否順應了時代發展進步的潮流。相信事實會證明一切，歷史會給出公正的評價。