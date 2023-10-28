據中方消息，美國總統拜登當地時間27日在白宮會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅說，這次訪問目的是與美方溝通，面向舊金山，推動中美關係止跌啟穩。

王毅這次的訪美行，被認為是為中國國家主出席習近平出席11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會鋪路。

據新華社報導，王毅首先轉達了習近平對拜登（Joe Biden）的問候，並指這次訪問的目的就是與美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，在重返峇里島基礎上，面向舊金山，推動中美關係止跌啟穩，盡快回到健康穩定發展軌道。

王毅又說，一個中國原則和中美三個聯合公報是兩國關係最重要的政治基礎，必須排除干擾，切實維護。中方重視美方希望穩定和改善對中關係。

他說：「我們要本著對世界、對歷史、對人民負責任態度，按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動中美關係真正穩下來、好起來，這不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。」

拜登轉達對習近平的問候，闡述了重視對中關係的立場，並表示美方願與中方保持溝通，共同應對全球性挑戰。

據報導，訪問期間，王毅還與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）舉行兩輪會談，與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）進行戰略溝通。