中國人民銀行27日消息，中美兩國元首峇里島會晤達成共識後，中美金融工作組25日由中國人民銀行與美國財政部副部級官員共同主持，以視訊方式，舉行第一次會議。專業、務實、坦誠和建設性溝通討論兩國貨幣和金融穩定、金融監管、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題，雙方同意繼續保持溝通。

為落實中美兩國元首峇里島會晤重要共識，根據中國大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰和美國財政部部長葉倫7月在北京會談期間達成的共識，10月25日，中美金融工作組以視訊方式舉行第一次會議。

此次會議由中國人民銀行和美國財政部副部級官員共同主持，中國國家金融監管總局、中國證監會以及美聯準會、美國證券交易委員會等相關金融監管部門與會。

雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。雙方同意繼續保持溝通。