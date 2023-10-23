《港股》港股周一休市 07:372023/10/23 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周一(10月23日)適逢重陽節國定假日，香港股市休市一天。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《港股》科技大咖虛累累 恆指連2跌 陸港股市19日開盤走低 滬指創近一年新低 《港股》恆指早市疲弱 京東再探新低 #港股 #周一休 #10月 #23日 #適逢 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃竹苗最大科普市集、萬聖搗蛋派對 10月嗨翻巨城 20:102023/10/20 生活 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:082023/10/20 財經 《鋼鐵股》中鴻內銷盤價止3連升 鋼市供需加速平衡中 15:182023/10/20 財經 《電零組》股價雙強！台郡溢價收購宏觀 外資看法來了 11:482023/10/19 財經 重陽節是大凶日 6大禁忌曝 不可行房、回娘家 17:082023/10/21 運勢 誠品信義店租約到期 今宣布熄燈日 萬件商品5折起 14:432023/10/19 生活 迎接獵戶座流星雨 北市警強化陽明山交通疏導 16:002023/10/20 社會 愛運動的長者有福了！桃園23日起敬老愛心卡「運動免扣點」 11:492023/10/19 寶島 《港股》恆指晨跌0.7% 美債息走高、網科股持續下滑 10:282023/10/20 財經 徐懷鈺首次饒舌唱跳就愛上 曝訣竅「要吸一大口氣」 13:092023/10/22 娛樂 《科技》需求轉弱價格鬆動 10月下旬50吋以下TV面板走跌1美元 17:082023/10/20 財經 大陸10月1年、5年LPR均維持不變 符預期 11:332023/10/20 財經 《櫃買市場》動聯國際10月26日 創櫃板登錄前籌資 10:282023/10/19 財經 威力彩連六摃 下期預估頭獎上看3.7億元 23:322023/10/19 財經 于品海遭香港建銀國際向法院聲請破產 年底開庭處理 16:562023/10/20 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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