今年以來最吸金的亞股是印度，獲外資買超金額136.4億美元，接著是南韓的52.7億美元；賣超則以泰國的48億元最多，再來則是台股賣超41.4億美元。2023年以來，亞股以台股漲15.50%最強，再來是越南的9.30%及印度的7.49%，但泰國跌16.14%最弱，其次是菲律賓的6.96%跌幅。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示，台股短線受到以巴衝突升溫、美國擴大晶片禁令等雜音干擾，呈現區間震盪，市場緊張氛圍籠罩，不過隨著基本面轉佳，加上重要法說針對財報與展望皆釋出正向訊號，有助穩定投資氣氛，對台股後市仍維持樂觀看法。

張圭慧認為，本周將進入美國超級財報周，市場關注微軟、亞馬遜等科技巨頭的營收表現與未來展望，將牽動相關供應鏈的表現，因此在重量級科技股財報尚未公布前，預期股市將會持續弱勢盤整格局，建議投資人在操作可採取下檔具股息防護，上方具成長動能之投資組合。