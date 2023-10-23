谷月涵表示，目前台股現金部位(M1B/M1B+股市市值)比重正處於下跌階段，意味著會有一波修正壓力，也就是說，現階段投資台股風險偏高，這也是看好以數據為主的軟體產業，在高風險資本市場環境中表現可優於大盤的原因。

谷月涵指出，儘管全球金融市場近期走勢震盪，以美國軟體股為主的指數型基金(IGV ETF)今年以來表現優於大盤，國際資金對台灣以軟體為主的新經濟產業的高度興趣，從今年寬量國際年度旗艦會議CEO Week可看出，2023年無論是從210家出席外資機構、超過300位出席投資人，還是超過1,500場外資機構投資人會議需求，都是歷年來最多，提供與企業對話管道。

谷月涵認為，看好網路等新興產業能夠成功的關鍵要素有下列3項：一、營運槓桿具有規模可擴充性，主因高固定與低變動的成本結構、網路效應、專有的資料庫與演算法；二、具有獨佔創造力，這是一種獨特優勢的商業元素且具備持續性的領導地位；三、享有高毛利率，從財務角度來看，這是掌握定價能力的象徵。