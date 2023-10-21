投信業者分析，過去貨幣寬鬆低利率環境，目標到期債基金為了提高收益率，投資標的多以新興市場債或非投資等級債為主，以期在特定年限內創造較佳收益機會，不過價格容易受市場情緒影響，出現較大波動；去年3月美國聯準會對抗通膨啟動急速升息循環後，相關美債指數殖利率來到十多年來新高，讓今年來募集的到期債基金轉向投資等級債市及成熟市場。

觀察2023年以來募集的目標到期債基金，除了縮短到期年期，並改為以信評BBB以上為主、降低非投資等級債比重，或者進一步推出機動到期債券基金，以中天期的A級以上債券為主、不投非投資等級債，同時設立「提前結算機制」，也就是當基金淨值達標將主動獲利了結、清算出場，提高投資效率。

復華A級債券傘型基金經理人杜承豪表示，機動動期債券基金設置提前結算機制可鎖住獲利機會，有助掌握投資效率較佳時期，降低未來利率不確定的投資風險。此外，成熟市場信用評等A級以上的優質債券因基本面佳不易大幅波動，加以一籃子債券投資組合，可分散投資風險。

根據聯邦基金利率期貨市場最新預測，2024年Fed可能開始降息。杜承豪表示，當Fed開始降息時，A級投資等級債因較優的信用品質，其資本利得高於BBB及非投資等級債的機率大，違約風險也較低，將是接下來降息循環下的債市布局首選。