科技股雲集的日經225指數上漲0.6%，收在31,936.51點，延續周二大漲2.4%的升勢；盤中一度觸及32,037.07點，為10月2日以來首次突破32,000點重要心理關卡。

東證一部指數跌0.19%，收在2307.84點。

在漲幅排名前6大個股中，有4檔是晶片相關股，包括新創公司投資大戶軟銀集團漲2.64%。Lasertec大漲6.33%，漲幅最大。

日經指數創下佳績，但就個股來看表現並不一致，225檔成分股跌多漲少，有86檔上漲，但有多達133檔下跌，6檔持平。

由於獲利了結賣壓出籠，船運股重挫3.52%，表現最疲弱。川崎汽船（Kawasaki Kisen Kaisha）跌6.1%，在日經指數中表現最差。

野村證券策略師Kazuo Kamitani表示，目前市場認為美國公債殖利率已經到頂，這有助於提振投資信心。在日本的財報季於本月晚些時候登場前，海外因素可能成為驅動市場的主力。