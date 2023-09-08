「野村臺灣創新科技50 ETF證券投資信託基金」由永豐銀擔任基金保管機構，以追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。

證期局表示，此基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額應不低於基金淨值的90％，且檔數覆蓋率原則須達100％，亦將透過證券相關商品交易，使基金整體總曝險部位貼近基金淨值的100％。