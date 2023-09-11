「台新臺灣永續高息中小型ETF證券投資信託基金」由兆豐銀擔任基金保管機構，以追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標，並採用完全複製法的指數化策略追蹤標的指數。

證期局指出，「台新臺灣永續高息中小型ETF證券投資信託基金」自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額應達基金淨值的90％以上，且可運用證券相關商品交易，使整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模的100％。