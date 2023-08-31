威力彩今天（31日）開獎，頭獎獎金上看4.2億元，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖龍、羊、蛇財運爆棚有望中獎，其中生肖蛇愛情運旺，有利帶動財運，並且可透過另一半幫忙購買彩券，就有機會賺取豐厚錢財，可好好把握。
▍生肖龍
生肖在今天財運將超級旺，不僅事業獲得貴人幫助，得財不費力，同時能憑藉實力和積極表現，爭取理想職位。另外，在購買彩券方面有望中獎，賺取一筆錢財，使生活更加富裕。
▍生肖羊
生肖羊在今天橫財大發，有望獲得意外收入，在購買彩券方面中獎機率超高，能賺到一筆可觀錢財，存摺數字不斷飆升。另外，在投資上能選擇到好的標的物，得到良好的表現。
▍生肖蛇
生肖蛇在今天桃花爆棚，有利帶動財運，單身者若有心儀對象，可透過對方幫忙購買彩券，就有機會把大獎抱回家；有伴者則是可一起前往彩券行購買，並且互相幫彼此挑選數字，就能輕易獲得錢財。
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