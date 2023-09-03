與人相處過難免發生摩擦，有些人會斤斤計較、不肯讓步，但有些人則是會退讓顧全大局，大陸《搜狐網》運勢專欄分享寧願吃虧也不與人計較的前4名生肖，依序是生肖鼠、牛、兔、羊，其中第1名的生肖鼠不敢輕易得罪人，所以寧願吃虧幫別人多做一些事，也不要在未來發展上因此受到阻礙。
▍第4名：生肖羊
生肖羊溫柔善良且富有同情心，但想法容易太過悲觀，對他們來說，若因為小事與人發生爭吵，不僅讓雙方關係惡化，見面時更會尷尬，所以會不停的讓步，認為寧願吃虧，也不要去計較小事，一切只為了場面能夠和諧一些。
▍第3名：生肖兔
生肖兔個性溫柔，總是設身處地為人著想，當遇到事情時會心平氣和去解決問題，因為能體諒對方的辛苦，所以有時寧願吃點虧把事情扛下來，也不想去計較讓別人為難。
▍第2名：生肖牛
生肖牛勤奮踏實做事講求效率，不喜歡把時間浪費在無用的地方，對他們來說，與其和他人計較事物，不如獨自尋找解決辦法更為實在，但長久下來，導致對方無論大小事都交給他們處理，讓屬牛的人備感壓力。
▍第1名：生肖鼠
生肖鼠天生直覺敏銳，而且反應快，在待人處事上十分圓滑，不輕易得罪人，認為若因為一件事導致雙方不悅，不僅日後做事困難，更會讓名聲敗壞，所以寧願吃虧多做一些事，也不要讓自己在未來發展上受到阻礙。
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