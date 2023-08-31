明天就是9月1日了，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖鼠、龍、蛇、猴、豬9月桃花爆棚，能獲得異性青睞，其中生肖鼠有機會能夠進一步發展；生肖龍容易周旋多位異性；生肖蛇有望結識異性貴人；生肖猴能得到不請自來的桃花；生肖豬則是單身者能得到對方回應，有伴者能求婚成功。

▍生肖鼠

生肖鼠9月愛情進展順利，與異性能維持良好友誼，若主動表達自己的感情，有機會能夠進一步發展，但切記不可顧慮太多，以免錯失良緣。

▍生肖龍

生肖龍9月桃花爆棚，單身者能受到對方的青睞，容易周旋在多位異性之間，偶爾可能會有逢場作戲的情況發生，鬧出醜聞的機率不低。

▍生肖蛇

生肖蛇9月桃花朵朵開，能在社交場合結識異性朋友，即使感情最終無法開花結果，但對事業發展卻有極大幫助。另外，曖昧不明的關係有望告一段落修成正果，寂寞者也會有異性前來噓寒問暖。

▍生肖猴

生肖猴9月能獲得不請自來的桃花，使他們覺得受寵若驚，此時思緒將會停留在揣摩對方動機上，可是一旦想太多容易錯失良機。

▍生肖豬

生肖在9月愛情運旺，有望和曖昧對象發展良好，單身者在向對方表白時能獲得回應，有伴侶求婚能夠成功，可好好把握。