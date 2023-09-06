8月亞幣貶值造成供需失衡，央行進場拋匯、提供流動性。在央行護盤下，台幣多次在32元大關前止步，8月台幣貶幅1.4%，較人民幣2.04%、日圓2.88%為輕。

進入9月，如果日圓及人民幣再出現帶頭貶值，則新台幣匯價恐又再下探32元大關。央行指出，上一次央行大規模拋匯發生在去年9月，當時台積電(2330)一度跌破400元、日圓兌美元也貶至150，外匯存底因此驟降逾40億美元。今年以來央行即使偶有進場，都是有買有賣。

Fed理事Waller近日表示，最近的經濟數據使Fed能夠謹慎行事，沒有必要在9月急著升息，目前數據看起來有利於軟著陸，但也表示需要更多數據來支持Fed可以結束升息，面對通膨需要更加謹慎，在通膨下降之前，Fed不得不將利率保持在高位。就業市場依舊非常強勁，職缺數仍在歷史高位，再一次升息不太可能導致經濟陷入衰退，整體而言，對於後續升息仍然保有彈性，並可能維持高利率水準較長一段時間。