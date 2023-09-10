少女時代成員秀英即將於10月15日來台舉辦《SOOYOUNG ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI》見面會，本次更將主題命名為「My Muse」，在少女時代中擁有多方面魅力的全能女神秀英，特別錄製短短影片，對著鏡頭向SONE們大喊「好想你們啊！」。可能因為要來台北真的太興奮，讓秀英說著、說著舌頭都有點打結了！

秀英在問候影片中，穿著長袖針織衫，興奮地在鏡頭前表示，終於、終於要以亞洲巡迴見面會的方式來台北與好久不見的SONE們見面！也希望10月15日晚間6點大家能夠一起到TICC創造美好的回憶。秀英在影片最後更是向所有SONE們甜喊「好想你們啊！」，還與大家相約當天見，可能是女神心情太過興奮，「當天見」這句話竟然說到有點卡住！相信大家都不難感受到她興奮不已的心情。

從SNS上秀英最新公開的照片看來，她正在如火如荼為首爾見面會準備著，發文中還問大家：「只有我感到興奮嗎？」還請粉絲們務必準備好一起大聲尖叫，相信當秀英來到亞洲巡迴最終站的台北場，一定能感受到更特別的歡呼尖叫聲！