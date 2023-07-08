大陸「潮新聞」微信公號消息，8日10時，杭州第19屆亞運會公眾售票官方網站上線開放註冊。公眾可點擊（https://ticket.hangzhou2022.cn/）或掃描二維碼進入售票官網，按照提示要求完成註冊。與官網開放同步上架第一批舉重、克柔術、網球、花式游泳、擊劍、角力、彈翻床、高爾夫球、跳水、游泳、軟式網球、攀岩共12個項目，陸續啟動銷售。場館售票亭等線下銷售管道將在8月啟動並向社會公佈。

陸媒整理購票攻略如下：

一、在哪裡可以購買杭州亞運會體育比賽門票？

境內外公眾都可以購買。

境內公眾可通過杭州第19屆亞運會公眾售票官方網站PC端、H5頁面，也可在支付寶搜「亞運」進「智慧亞運一站通．票務通」線上購票，8月起，還可通過場館售票亭等管道線下購票。

境外公眾入境後可參照境內公眾購票方式購票。獲得境外代理許可的亞奧理事會成員國家（地區），轄內公眾可在指定代理機構購票。

二、杭州亞運會開閉幕式是否可以購票？

鑒於開閉幕式儀式演出安排等需要，預留坐席尚在確認，開閉幕式票務方案正在研究制定中，確定後發布。

三、杭州亞運會哪些體育比賽專案可以購票？

所有比賽項目中，除象棋、國際象棋、圍棋、橋牌和帆船外，其他項目在7－10月分階段、分批次向公眾公開售票。首批上架舉重等12個項目，總計96個售票場次，預售11.37萬張門票。具體時間以售票官網相應頁面公布為準。

四、杭州亞運會體育比賽門票價格是多少？

杭州亞運會體育比賽門票價格從20（人民幣，下同）至1000元不等，其中60％以上的票價不超過100元，平均票價不超過160元。

五、杭州亞運會門票會有折扣價或其他優惠形式嗎？

遵循往屆國際大賽慣例和票務政策規定，為保證門票購買的公平性、公正性，杭州亞運會門票銷售遵循「無贈票，票面價銷售」的原則，不會提供任何形式的折扣與優惠。

六、購票和觀賽要求實名制嗎？

杭州亞運會要求實名制購票，購票時需填寫與門票數量一一對應的實名制資訊；杭州亞運會要求實名制入場，入場需要攜帶本人有效身分證件和門票入場。

七、購票和入場有年齡限制嗎？

在購票方面，購票人需年滿18周歲，線上管道訂單須至少含一名18周歲以上成年人，含未成年人的訂單須由法定代理人提交；未成年人線上下管道購票時須有法定代理人陪同。

八、門票的購買數量有限制嗎？

1張有效證件只能購買同一售票場次1張門票。每場次每個訂單限購4張，其餘專案每場次每個訂單限購6張。

九、在哪裡可以諮詢票務相關問題？

杭州亞運會票務客服中心自公眾售票官方網站正式上線起同步開啟服務，公眾可向公眾售票官方網站線上客服和票務官方諮詢熱線（400 909 2022）諮詢票務相關資訊。

十、可以在票務客服中心買票嗎？

杭州亞運會票務客服中心不作為售票管道。有購票需求的公眾需通過公眾售票官方網站、「智慧亞運一站通．票務通」、場館售票亭及官方代售管道（下一階段公布）購票。

十一、身心障礙人士及老年人如何購票？

杭州亞運會公眾售票官方網站將於8月推出愛心版頁面。愛心版支持輔助設備接入與使用，在字體、字型大小、色彩布局上有針對性地做了適老化等功能設計，讓有需要的人群實現移動端自主購票。同時，將在即時銷售階段開放場館售票亭及線下門店代售網點，作為線上購票管道的補充。

十二、杭州亞運會提供紙質票還是電子票？

觀眾購買杭州亞運會門票均可自行選擇紙質票或電子票，推薦使用電子票。

十三、杭州亞運會線上購票有哪些取票方式？

可以通過兩種方式獲取杭州亞運會門票：如果選擇電子票，可在公眾售票官方網站H5頁面、「智慧亞運一站通．票務通」票夾查看；如果選擇紙質票，將由官方郵政服務獨家供應商EMS配送，如未在規定時間內選擇配送，則紙質票會轉為電子票。

十四、買了門票可以退換嗎？

杭州亞運會門票一旦售出，除杭州亞組委另有規定或者比賽取消外，一律不予退換。

十五、杭州亞運會門票可以轉售、轉送嗎？

只有通過公眾售票官方網站、「智慧亞運一站通．票務通」購買的體育比賽電子票可以轉售或轉送一次，紙質票不享受上述服務。

十六、杭州亞帕運會門票什麼時候銷售？

杭州亞帕運會公眾售票官方網站將在8月上線，屆時可在售票官網瞭解最新票務資訊。