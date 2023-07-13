「#Me Too」風波在台灣演藝圈持續延燒，不少明星們皆被牽扯在內。其中，有位女設計師6月10日發文指控2019年曾遭到陳姓男歌手性騷擾，並曬出對方撰寫的道歉信，今(13)日更再度發聲，直接點名陳昇，事件曝光後，不少網友湧入陳昇的臉書，留言抨擊：「好好道歉很難？」

女設計師上月10發文控訴陳姓男歌手灌酒且三次詢問：「要不要和他做愛？我開玩笑的。」等性騷擾舉動，而28日則再度發文更新事件後續，並在臉書上曬出對方給她的道歉信內容，其中寫下：「那天妳來了公司，因為七天的專輯設計，想法透過轉述沒法溝通完善，定下的發片日有迫近的壓力，所以請企劃找妳來公司一起談論。談話間我表現太過急迫，使用了非常無禮、不當的對話方式，帶著涉及性與侵略的攻擊語彙。我真的非常抱歉，這些陰影深埋在妳心裡這麼多年，真的，非常的抱歉。」

對此信件，女設計師在接連更新的貼文中也詳述了前因後果，指出對方在所謂的「道歉信」中避重就輕，更甚之絕口不提他曾經對自己的言語性騷擾，「這又是一次假藉誠意、騙取我的同情與心意，遂行自己私慾的劇碼。對方傳訊給我，自始至尾就是『風險控管」的過程。」

相關消息曝光後，讓不少網友們紛紛湧入陳昇最新的貼文中留言呼籲他要「好好道歉」，寫下：「請對曾經性騷擾過的設計師有誠意的道歉，然後也請不要把設計師的專業跟人格放在地上踩，也別沒道歉還一直出來表演」、「性騷擾的人為何還能若無其事的開演唱會」、「請鄭重跟 #metoo 受害者道歉，不要裝作沒有這回事。」

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