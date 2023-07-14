歌手陳昇近日捲入性騷風波，被女設計師指控問她：「要不要跟我做愛？」，引發軒然大波，沒想到稍早出門被媒體逮個正著，卻拒絕受訪，不願做出任何回應，稍早北市府證實陳昇22日北市天母啤酒節的表演活動取消。回顧他2020曾罹患口腔癌，雖然術後恢復健康，但卻在演唱會時當眾交代吐露晚年心願，嚇壞在場所有粉絲。

陳昇2020年罹患原發性口腔癌，手術後身體逐漸恢復健康，每年按慣例都會舉辦的跨年演唱會，在唱到一半時，突然向兒子及媳婦公開喊話晚年心願，他指出往後所有錢都歸兒子所有，自己只有一個願望，就是老年後不要把他送到老人院，甚至在街上遇到也不要叫他，更強調跟愛妻早就把保險買好，不用為兩老感到悲傷。

陳昇被控性騷後，道歉信也被女設計師公開，他強調談話過程表現得太過急迫，呈現出無理的態度，還有許多涉及性的詞彙，造成對方多年來心裡的陰影，感到相當抱歉，不過設計師指出陳昇在「道歉信「中避重就輕，還絕口不提對自己的言語性騷擾，怒斥：「這又是一次假藉誠意、騙取我的同情與心意，遂行自己私慾的劇碼。對方傳訊給我，自始至尾就是『風險控管』的過程」。

即便傳出性騷，陳昇七月底舉辦的演唱會，目前仍照常舉行，讓網友直呼傻眼，不過卻有人指出他宣傳演唱會的視覺圖，感覺是用「小畫家」設計的，因此遭酸：「是被設計圈抵制才推出這樣小畫家級別的視覺嗎」。

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