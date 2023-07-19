環保署將於8月22日升格為環境部，外傳現任環保署長張子敬，已內定為首任環境部長。時代力量立法委員陳椒華揭露環保署一級主管性騷慣犯的資訊，痛批張子敬吃案包庇高階主管，讓更多女性受害外，再爆張子敬提拔的政務官也搞不倫戀、破壞家庭，呼籲行政院長陳建仁不該讓這樣包庇、不倫和性騷的人升任環境部長、次長和機關首長。

陳椒華指出，性騷慣犯曾擔任三級機關首長，也是現在的一級主管，有可能升格為署長，另名政務官也非常有可能升任為部長、次長、副部長、署長等要職，希望行政院調查。

陳椒華說，據環保署內部人員爆料，一名性騷慣犯擔任三級機關首長期間就有許多性騷擾傳聞，其中他在兼任環保署公關室主任時，對委辦公司派駐女同仁性騷，該女的男友曾到環保署投訴，政風室都有資料在案。據了解，政風室曾進行調查，本想處理，但卻遭更高層長官擋下，當時張子敬就是常務副署長。

陳椒華表示，環保署同仁所知這位性騷慣犯曾發生過的性騷事件，從魏國彥前署長至李應元前署長時代都有，副署長都是張子敬，陳椒華質疑，張子敬可說不知情嗎？張子敬當時知情卻讓環訓所副首長升官，變成環訓所所長。

陳椒華強調，性騷慣犯曾遭環保署高層口頭告誡多次，代表性騷事件不只一次，可見高層都知道，但未依程序啟動性平調查，代表被高層吃案，政風室和人事室均涉及失職，請張子敬說清楚講明白，是否因為犯案的加害者是高官就吃案包庇？這不是放虎歸山，縱容狼人繼續權勢性騷嗎？

陳椒華表示，前原能會主委謝曉星性騷案日前才遭監察院彈劾，而環保署一級主管的性騷案，加害人明明是慣犯，但環保署不僅沒有啟動性平會調查，十多年來卻讓他持續升官，位居要職，放任＃metoo事件持續發生，陳椒華怒斥：這不是吃案，什麼才叫吃案？這不是包庇，什麼才是包庇？可說張子敬縱容，甚至是共犯！

陳情人委託友人代為發聲，指出一位曾遭加害人親密地拉著手臂講話，另外一位甚至遭近身摟腰靠著講話，甚至還用手指摳她的腰部，因此，對於這位一級主管爆出性騷事件並不覺得意外，因為以她們自身的經歷，認為這位主管對不熟的女性都能這樣踰矩地進行不當的肢體接觸，若是利用主管權勢對女性下屬毛手毛腳，也不會讓人吃驚。

有鑑於總統府發言人爆出不倫戀請辭，陳椒華指出環保署也有不倫戀的高官，是張子敬提拔的政務官，與有婦之夫牽連，破壞家庭，憂心其將成內定的環境部次長。

陳椒華呼籲張子敬主動請辭下台，希望他對台灣環境的破壞到此為止，別妄想再升任環境部長，更呼籲陳建仁徹查環保署高層人事並進行整頓，不能讓性騷、不倫和包庇護短的人再進到環境部，別讓環境部蒙羞。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。