藝人黃子佼因性騷醜聞沉寂一個月，19日晚間重開臉書發表2萬字聲明，文章之長讓不少人看了許久。對此，網紅陳沂批評黃子佼的2萬字通通都是廢話，歸納出三重點，更反問黃子佼對於性騷受害者「你誠心道歉了嗎？」

陳沂在臉書寫道，黃子佼寫了兩萬字聲明通通都是廢話，認為文章僅強調3個重點，「不要原諒他，都是他的錯！」、「他是情緒失控才會發那三段毀滅性影片」、「謝謝老婆，謝謝醫護人員」。

陳沂質疑黃子佼避重就輕，「關於那些被你拍裸照性騷擾的女性，你誠心道歉了嗎？」、「那些被你開地圖炮秘密佼出來的朋友們，你道歉了嗎？」也不滿在黃子佼臉書留言喊加油的網友，「我都懷疑底下說加油的有看完兩萬字小論文嗎？你們的加油廉價又鄉愿！」

貼文也引起網友討論，「感謝懶人包，沒有想看他那萬言書」、「真的超多廢話，一直說什麼都不要了！都沒看到對當初被他騷擾的人道歉」、「洋洋灑灑寫一篇沒重點的道歉文，大概準備風頭過後再度復出」、「我覺得整段影片根本二度傷害那些朋友，一個加害者有夠矯情的要大家了解他」。

事實上，黃子佼在2萬字文章中，也再度對性騷受害者道歉，不過並未使用到性騷字眼，「我記得影片中我絕對有認錯與道歉。這是我第一件該做的事。在此，我亦要再次為過去的踰矩、錯誤的行為，向相關人士所有對象又一次鄭重道歉。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。