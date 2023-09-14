日本編舞家島崎徹新作《往月的方向去》，在快速變動的年代，擁抱人的真情。（李庭宇攝，舞蹈空間舞團提供／李欣恬台北傳真）

舞台上出現一顆大月亮，超現實的場景，卻又真實無比。日本編舞家島崎徹新作《往月的方向去》本周末首演。（陳長志攝，舞蹈空間舞團提供／李欣恬台北傳真）

舞台上出現一顆大月亮，超現實的場景，卻又真實無比。日本編舞家島崎徹在疫情後再度與台灣舞蹈空間舞團合作，新作《往月的方向去》本周末登場。

《往月的方向去》共分為〈血與鋼〉、〈碎月〉兩部分。島崎徹表示，〈血與鋼〉舞台上的月亮像是座標一樣，標誌了時間的距離，也有時代的隱喻，「舞者最後走向右下舞台，也象徵著在工業革命之後，世界運轉變得更快速，往更好的方向去，但很多時候，變得更快、更好，卻不見得是一個正確的方式，但卻也無法回頭了。」

島崎徹表示，不管是人類的生活，或是機械運作得更快更好，「所有人都可能像鋼鐵一樣刀槍不入，但我們雖然像機器一樣，但卻有血液、有感覺，有感情，這是作為人類的價值。」

〈碎月〉裡舞台上仍有一顆大月亮，表現了月亮潮汐如何影響地球的自然生態，島崎徹表示，希望透過這個作品，呈現年輕人永不放棄，維持生命裡的美好。演出將於9月15日至17日在台北表演藝術中心球劇場登場。