當代台灣青年藝術家呂浩元、劉子瑜、張暉明和曾建穎，以各自發展的新作與TAO ART「胡不堂」的掌中戲與傀儡戲偶、宋代瓷器，以及古代佛教造像藏品共同展陳與對應，《今古相接胡不堂》策展人王嘉驥表示：「期能期能營造穿越今古時空的另類觀賞經歷。」

「胡不堂」為收藏家的堂號，隱身於TAO ART，早先蒐集了數量頗豐的傳統掌中戲偶和傀儡戲偶，近年來的審美偏好轉向宋代瓷器與古代佛教造像。藝術家呂浩元本身就酷好收集人物與動物形象的觀賞物件，此次聯合展出，他對戲偶的手特別感到興趣，也從「南極仙翁」的形象看到趣味，選取部分的意象繪圖，略帶調侃地影射傳統社會對於福祿壽喜的價值崇拜，也影射具有普遍性的人性欲求。

以陶瓷創作見長的劉子瑜，參酌傳統宋代瓷器的形制與用色，但用科學化的現代技術，包括新發明的釉藥，以及利用噴槍上釉、電子化的定溫控制，製造出釉色穩定的漸層陶瓷，在造型上則擷取鳳凰和火鶴的聯想，將美國流行文化符號與中國古代陶瓷造型並置。

以錄像為創作媒介的張暉明，擅長以人工造景方式搭建微型拍攝舞台，此次他受胡不堂瓷器吸引，揉合影像、聲音及對話文字，想像器物被使用的當下，透過物件可能承載的記憶，勾喚人類行為與情感的變遷。

以工筆重彩見長的曾建穎，風格與佛教造像傳統本有淵源，但又與佛教追求超然境界不同，他更感興趣於欲望的挖掘，對照佛像的微笑不言，其繪畫貫注七情六欲，讓觀者看到花花世界的繽紛現象。

TAO ART 創辦人 Vicky Chen（陳薇捷）表示，此次古今相接，以「胡不堂」所珍藏的中國古典文物啟發年輕當代藝術家，也希望讓觀眾有機會體驗更跨世代的藝術面貌。