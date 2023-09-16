60歲女星賴佩霞日前閃電宣布參加正副總統選舉，昨(15日)臺北表演藝術中心官方臉書宣布，由賴佩霞參與演出的舞台劇《蘑菇》因她辭演找不到人代打，因此取消全額退費，但她沒全面退出舞台劇工作，另一齣舞台劇《倒垃圾》的主辦單位全民大劇團則緊急表示，下月在雲林的演出不會變動，且賴佩霞確定會出席。

會唱歌、會演戲的賴佩霞今年以《人選之人─造浪者》入圍金鐘獎迷你劇集女配角獎，卻因參選成為熱議話題，昨臺北表演藝術中心發文表示她因個人因素辭演《蘑菇》，另一齣舞台劇《倒垃圾》則沒有變動，全民大劇團今凌晨發文表示：「劇團在評估後，決定繼續演出，她（賴佩霞）本人也表示會參與雲林的演出，請大家放心。」

全民大劇團發文。（圖／翻攝全民大劇團臉書）

全民大劇團指出，賴佩霞宣布參選後主動聯繫劇團，擔心因為她導致之後的排練、表演會因為維安受影響，甚至怕將劇團捲入選戰中，最後還是決定照計畫演出，賴佩霞也確認下月21日會參加在國立雲林科技大學雲態表演廳的表演，屆時她將首度以副總統候選人身分上台，有網友回應：「有種這齣也辭演啊！柿子挑軟的吃」，全民大劇團回：「你這樣說是激將法！這樣會害到本團！賣啦～（不要啦）希望他們的演出只是延後演出，不是完全的停演！」

全民大劇團回應網友。（圖／翻攝全民大劇團臉書）

而對於外界指教，昨賴佩霞開直播表示‵，當時決定擔任副手後兩周就瘦了三公斤，這幾天更想是震撼教育，覺得自己超勇敢，前一晚還忙到根本沒睡，發現很多事跟自己當初預測不一樣，未來會繼續努力直播跟大家分享想說的事，也強調因這件事發生許多人情冷暖，感謝溫暖的朋友背後支持，「選舉是一時，人跟人情誼是一輩子」。